﻿王祖藍自揭曾攞綜援兩年

王祖藍昨日出席分享會，跟一眾師生分享讀書期間及畢業後遇到的困難。祖藍年少時喪父，要肩負家庭重擔，最拮据時要靠綜援過活。他說：「拿了兩年綜援，之後加入無線幾個月後收入變穩定，就沒有再拿綜援了。」祖藍稱母親當時上午去茶餐廳做兼職，下午返家煮飯給他吃，身邊亦有好多朋友幫忙他度過難關。他說：「除了處理醫藥費外，又要幫親戚找卡數，都成幾十萬O架，所以當時不敢去旅行，若果去旅行的話，就會被人問幾時還錢。」



談到演藝圈的辛酸事，祖藍透露以演員身份參與《老表，你好嘢》的編劇工作時，曾惹來反對聲音，他說：「當時壓力好大，幸好遇到梁家樹及梁乃鵬博士兩位知音人。」