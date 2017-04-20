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﻿蘇康仔滿月取名展弘

2017-04-20 列印
■蘇康抱着Jazz一副有子萬事足的樣子。
■康媽笑晒與孫兒齊齊慶祝生日。
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　　蘇永康上月一索得男，康媽為孫仔改英文名Jazz，當時還未改中文名，昨日蘇永康在社交網上載囝囝滿月片段，原來Jazz滿月也是嫲嫲生日，片中康媽抱孫仔笑着切蛋糕，拍片的蘇康大唱生日歌，畫面溫馨。

　　蘇康透露囝囝的中文名叫展弘，「今天是家母生日，亦是Jazz滿月，今年沒特別安排與母親大肆慶祝，因為蘇老太連自己生日都忘記了，只記得孫仔滿月，忘記吹蠟燭，唔識切旦（蛋）糕，集中力全在展弘身上，我想這是她一生人收過最好的生日禮物。」



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