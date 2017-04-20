 Advertisement
  • 2017年4月20日 星期四
  • 26º
  • 89%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 娛樂

﻿華仔「現身」撐《拆彈》

2017-04-20 列印
■華仔在短片中感謝《拆》片台前幕後。
Previous Next

　　劉德華監製及主演、邱禮濤執導的新片《拆彈專家》昨晚在港舉行首映禮，今年初墮馬受傷的華仔仍要在家養傷而未能出席，因此他特別拍下短片訴說心聲。

　　短片中精神奕奕的劉德華向該片台前幕後一一點名致謝，並說：「就像戲中所講，宣傳並非你想做就做得到，要上天批准，今次上天就要的休息一段時間，希望之後可以精精神神見到大家，但在戲中有一句說話：『生命保護生命』。接下來就有一班手足，為我肩負起宣傳的責任……也想跟導演（邱禮濤）講，很快會跑跑跳跳、談談笑笑出現！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd