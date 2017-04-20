﻿華仔「現身」撐《拆彈》

雖然曼聯仍有機會在英超爭前四，但領隊摩連奴表明本季餘下目標是歐霸盃，今晚八強次回合主場迎擊安德列治勢全力爭勝。陣中首席射手伊巴謙莫域亦養精蓄銳，可望領軍攻陷恐英的對手躋身四強，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播） 紅魔上場英超主場力挫榜首的車路士，於積分榜追至落後第四的曼城四分兼少打一場，有機會後上殺入前四名奪下季歐聯入場券。不過，他們聯賽餘下還要造訪藍月、阿仙奴和熱刺三支勁旅，大有失分之虞，難怪摩連奴坦言專注歐霸盃較實際：「捧歐霸盃與爭英超前四一樣困難，但前者是我們餘下唯一錦標希望，必定不可放...

2017-04-20