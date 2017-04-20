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﻿方皓玟入紙嫁日模 苟姑娘等陸漢洋求婚

2017-04-20 列印
■方皓玟與日籍未婚夫入紙登記結婚。網上圖片
■苟姑娘晒事業線性感現身。
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　　現年36歲的方皓玟（原名吳嘉欣）昨被揭於4月10日在香港婚姻註冊處入紙登記結婚，據其擬結婚通知書上所顯示，方皓玟與37歲的日模男友安田慎吾正排期註冊結婚。方皓玟事後亦於其社交網分享多張與未婚夫的合照證實喜訊，又表示：「很高興跟大家宣佈我們要結婚了，以後的日子一起加油！」

　　方皓玟兩年前曾盛傳與郭富城拍拖，最後因方媛介入而分手，方皓玟昨出席宣傳活動時祝福城城兩夫婦道：「開心事，祝佢哋幸福快樂，（還有聯絡嗎？）唔會喇，咁忙。」

  另外，苟芸慧（苟姑娘）與周柏豪昨出席一鑽飾品牌活動，苟姑娘更以超低胸靚裙亮相搶鏡。問到有否收到男友陸漢洋的求婚戒指？她笑笑口說還未，但揚言自己已準備好。問是否男友求婚一定答允？苟姑娘叫傳媒不要幫男友問，又謂已見過家長，爸爸覺得男友細心又負責任，是可交託終身的男人。講到前緋聞男友郭富城前日大婚，苟姑娘已傳短訊祝福對方。
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