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﻿模範繼母

2017-04-20 列印
林青霞 ■94年與富商邢李㷧結婚，婚後一直與丈夫跟前妻張天愛所生的女兒邢嘉倩生活。嘉倩早年曾公開讚林青霞是世界上最好的繼母。
范姜 ■跟丈夫鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的女兒鍾嘉晴情同姊妹，日前連體出活動。
李玟 ■跟外籍老公Bruce和前妻生的兩個女兒係好朋友。
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　　面對無血肉關係的繼子繼女，隨時比生母花更多心血時間，好繼母唔易做。不過娛圈亦有多位模範繼母，成功跑出。
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