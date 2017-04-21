﻿億元購育馬場 大馬主鄭丁港偕叻哥千萬買新馬

早年在澳門有大馬主之稱的太陽國際主席鄭丁港(港哥)，13年6月斥九位數巨資收購澳洲最大亦是最享負盛名的育馬集團Sun Stud太陽牧場(前名Eliza Park International)，包括位於昆士蘭及維多利亞省共4個牧場，總面積超過2,500公頃，是港人的第一次及華人之光。日前，適逢澳洲雪梨舉行復活節周歲拍賣會，港哥偕同前練馬師阿叻(陳百祥)遠赴當地率先揀馬。最終一連三日的拍賣日，港哥豪花千萬購下7匹新靚馬。



大馬主鄭丁港隨着全球賽馬一體化，斥巨資收購澳洲的育馬集團，玩自家配種繁殖。港哥現於澳洲、英國、法國、新加坡和美國等地，有約300幾匹出賽馬。今年3月18日，港哥的「柏倫天奴」在墨爾本出賽布林美錦標，在二級賽中跑第一，取得20萬獎金(120萬港元)，造出18仗五冠三亞佳績。



雪梨4月4至6日舉行復活節周歲拍賣會，日前，港哥就偕資深馬主兼養馬專家叻哥，齊齊飛往當地揀靚馬。拍賣前幾日上午十時，港哥胞妹Danielle安排港哥叻哥二人去睇馬，早在480隻新仔中，嚴選近40匹精英馬埋身睇。港哥二人先從馬仔的行路姿態、毛色等作初步判斷，再問港哥揀馬心得？他自言好靠運氣及眼光：「初初揀馬好講心水，睇馬仔隻腳直唔直，行路有無唔妥。之後再畀獸醫詳細檢查，才決定買唔買。」其後拍賣日，港哥以約165萬澳元(約990萬港元)，購下7匹新馬，其中最貴一匹要成225萬港元。



翌日，叻哥就盛裝陪港哥等人去澳洲蘭域馬場，出席周六(4月1日)舉行的澳洲年度錦標賽。當日港哥亦有馬出賽第一場的「Widden 150周年錦標賽」，他旗下的兩歲馬Condor Heros(神鵰俠侶)成當日大熱，最終不負眾望，跑第二，出賽3次一冠兩亞，港哥好高興，晚上聯同御用騎師薛凱華(Mark Zahra)食飯慶祝，順道替早走的叻哥薦行。



採訪 : 袁東亮







