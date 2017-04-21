﻿開騷獲陳松伶出山力撐 賈思樂難忘押樓搞舞台劇

賈思樂將於六月初在文化中心舉行兩場演唱會，慶祝入行四十周年，好友陳松伶（松松）將為其中一位表演嘉賓，她早前更出動露背裝為好友拍攝演唱會海報，非常性感。賈思樂和松松日前作客TVB娛樂新聞台《StarTalk》，分享將開騷的感受。



問到賈思樂入行四十年，最辛苦的經歷是什麼？他坦言：「一定係11年搞《蝦仔爹哋》舞台劇，當時好多主辦商都潑我冷水，冇人肯投資，所以我押咗層樓拎錢去自己投資，仲要冇話俾拍檔戚美珍同林建明知，但之後佢地發現咗，各自買咗十萬蚊飛，我真係好感動。」至於久未開個人演唱會的松松則坦言心中團火已去了另一邊，笑言：「等我儲大啲團火先。我諗我下一個十年都係以家庭為重，我先生俾好大自由度我，有適合嘅時間或工作就會出去睇睇呢個世界係點。」







