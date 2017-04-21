﻿碧咸嫂獲OBE勳銜與老公睇齊

英國萬人迷碧咸在03年獲英女皇頒發官佐勳章（OBE），前日其老婆、43歲的Victoria同樣獲頒OBE，表揚她在時裝界的貢獻。Victoria與碧咸、父母前日到白金漢宮出席授勳儀式，但碧咸夫婦被拍到坐車抵達時以黑布蒙頭，拒絕被影。



有消息指碧咸夫婦低調現身是因為兩個月前碧咸的私人電郵外洩，他被指利用為聯合國兒童基金會做善事來換取爵士名銜，在13年落選後又不忿地大鬧委員會，所以今次碧咸嫂受勳便不得不低調。



Victoria在威廉王子手上領過官佐勳章，事後她發聲明表示以英國人為驕傲，寄語任何人只要有遠大夢想及勤力，便可以有偉大的成就。



授勳儀式結束後，Victoria與家人及朋友舉行私人派對慶祝。