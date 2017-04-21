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﻿史泰龍一拖四 撐《銀河2》好搶鏡

2017-04-21 列印
■史泰龍一拖四亮相首映禮，認真架勢。美聯社
■基斯站在老婆Anna Faris扮鬼扮馬，好曳！路透社
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　　Marvel超級英雄電影《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol.2）昨日在美國洛杉磯舉行首映禮，主角基斯柏特與素兒莎丹娜都攜同另一半行紅地氈，大晒恩愛。基斯更鬼馬地站在老婆Anna Faris背後整古做怪，好搞笑。至於素兒就與老公Marco Perego現身，除不停擺甫士任影外，又攬攬錫錫，羨煞旁人。

　　然而，論搶鏡度就不及在片中客串星鷹（Starhawk）的史泰龍，事關他一拖四行紅地氈，除了索老婆外，他的三個「小龍女」個個有樣有身材，完全搶盡風頭。另外，聲演樹人的大隻佬雲迪素就帶同兩子女出席；導演James Gunn亦有到場。
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