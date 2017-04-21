﻿Kay努力餵人奶 張繼聰幫手掃風

謝安琪（Kay）上月誕下女兒張靖後，正專心坐月湊女，近日有報道指Kay全家秘密為女兒錄新歌，張繼聰昨出席快餐店活動時否認其事，並指沒此打算，太太也暫無意復出。



講到代言快餐店，阿聰表示兒子很喜歡吃快餐，Kay還在坐月未能吃，他說：「囡囡星期六滿月，不過我要拍劇冇得慶祝，唯有佢哋自己慶祝啦！O依家每日出門口都唔捨得個囡，太太就『派糧』畀我，即係傳相畀我睇。（Kay餵人奶？）係呀，太太係開刀，但復原好好，不過未進補得住，佢好努力，我有時都幫手掃風，命中率都高㗎，不過唔係成日搶到，因為好多人爭，有爸爸媽咪同陪月。」







