﻿心悠怕凍拒穿性感睡衣

劉心悠昨以睡衣Look出席一腕錶發佈會，心悠稱近兩年開始注重睡衣質料設計，覺得穿得靚靚有助輕鬆入睡，她說：「我每晚都瞓得好好，反而以前太多嘢諗，試過輾轉反側瞓唔到，以前愛回憶當日發生過嘅事，或者睇完一套戲而失眠，O依家上保母車即瞓，好幸福地擁有呢個絕技。」問心悠會否穿性感睡衣？她說：「太凍喇，我怕凍，鍾意多布一啲。」



另外，心悠早前為新劇《深宮計》拍攝出浴戲，她笑言感覺得如在日本浸溫泉般舒服，劇組人員更於水裏灑浴鹽，問她浸足十多小時皮膚可有變乾？她說：「少少啦，但出嚟效果好靚，值得嘅。」