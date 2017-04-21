﻿懶理內地網民圍攻 秋生：我唔使跪低求饒！

先後跟邱禮濤合作《八仙飯店之人肉叉燒包》、《伊波拉病毒》，黃秋生說《失眠》是第三部曲，而這次演繹更昇華到另一層次，他說：「以前做完呢類戲，出街會被人指住話『變態佬』，我諗今次唔會，純粹從一個演員去演一個角色出發。」身旁的邱禮濤大讚秋生拍攝劏肚切J場面沒半點退縮，「通常casting時已預計到演員會點做，比如《選老坐》會係我想像之內，但秋生這次跟《葉問終極一戰》一樣，完全超乎我想像。」
苦練日文演漢奸
要揣摩兩個性格截然不同的角色，秋生自言冇難度，唯獨須演漢奸的他要極速操練日文埋位，「因日文跟英文、意大利文唔同，無根據可言，唯有死背。」導演爆秋生每次為演好角色都花盡時間，「佢上次拍《葉問》走去學成年詠春，返大陸拍攝又帶埋木人樁去，晚晚打到啪啪聲，演員能有這態度係好，就算你唔打得，外形體能都要有說服力。」
說到曾志偉金像獎當晚口出狂言後被杜汶澤網上炮轟一事，向來敢言無畏的秋生說：「志偉同黑仔就算熟都無可能公開咁講，係好侮辱，至於杜汶澤我唔係太熟，可能佢知道內情都未定，點都好，我覺得做人唔好咁認真，做好自己嘢就得，因有時啲人話你唱你嘅嘢都未必係真，咁你又何須太認真呢？」
採訪：彭保迦 攝影：謝民光