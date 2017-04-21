﻿懶理內地網民圍攻 秋生：我唔使跪低求饒！

邱禮濤執導，黃秋生主演的新片《失眠》未上映已掀熱話，全因戲中有強姦、食人肉等話題情節，血腥又變態，有說這是秋生告別血腥暴力之作，「再演這類角色有咩意義？自己都覺得悶又冇挑戰性。」這天跟導演坐下接受訪問，談到近年常被內地網民圍攻要絕跡內地巿場時，秋生沒好氣地說：「鬧我嗰班可能係尼特族，攞住部電腦喺農村茅屋係咁篤，鬧我死、鬧我窮，要我跪地求饒，呢啲都係廢話，我好食好住，有樓有車有家庭，唔做都食過世，有咩咁慘？成日要人大聲嗌愛國要表宗，就算我要表宗都唔係同你表啦，你邊位？」



先後跟邱禮濤合作《八仙飯店之人肉叉燒包》、《伊波拉病毒》，黃秋生說《失眠》是第三部曲，而這次演繹更昇華到另一層次，他說：「以前做完呢類戲，出街會被人指住話『變態佬』，我諗今次唔會，純粹從一個演員去演一個角色出發。」身旁的邱禮濤大讚秋生拍攝劏肚切J場面沒半點退縮，「通常casting時已預計到演員會點做，比如《選老坐》會係我想像之內，但秋生這次跟《葉問終極一戰》一樣，完全超乎我想像。」



苦練日文演漢奸



要揣摩兩個性格截然不同的角色，秋生自言冇難度，唯獨須演漢奸的他要極速操練日文埋位，「因日文跟英文、意大利文唔同，無根據可言，唯有死背。」導演爆秋生每次為演好角色都花盡時間，「佢上次拍《葉問》走去學成年詠春，返大陸拍攝又帶埋木人樁去，晚晚打到啪啪聲，演員能有這態度係好，就算你唔打得，外形體能都要有說服力。」



說到曾志偉金像獎當晚口出狂言後被杜汶澤網上炮轟一事，向來敢言無畏的秋生說：「志偉同黑仔就算熟都無可能公開咁講，係好侮辱，至於杜汶澤我唔係太熟，可能佢知道內情都未定，點都好，我覺得做人唔好咁認真，做好自己嘢就得，因有時啲人話你唱你嘅嘢都未必係真，咁你又何須太認真呢？」















採訪：彭保迦 攝影：謝民光











