﻿與葉童再演舞台劇 陳志雲肉緊摑王喜

陳志雲、葉童和王喜等昨日出席舞台劇《雷雨對日出》宣傳活動，該劇結合兩套經典劇作，故他們要一人分飾多角，陳志雲更有一幕怒摑王喜的戲份，他肉緊地說：「我真係會打佢，佢（王喜）原本建議我用拳頭打，但我覺得一巴摑落去較易控制，嗰場戲係我羞辱佢，我會出盡力打，但我應承佢返入後台會畀佢打一巴。」問他會否出手太重打暈王喜？他笑言：「你估我係曹星如咩！」



談到涉貪案上訴得直，陳志雲之前以平常心面對，「七年唔係短時間，感恩案件終於過去。」問能否索回堂費？他續稱可取回部份。精神上的損失，他就說「過咗去就算」。至於與好友叢培崑可有聯絡，他說：「佢傳過一次短訊畀我話約出嚟聚聚，（邀請佢睇舞台劇？）佢自己會買飛喇！」