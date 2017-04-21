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﻿群星拱照重本出碟 阿倫北京揮旗造勢

2017-04-21 列印
■阿倫獲唱片公司高層頒贈大型「龍令旗」，他也揮動得係威係勢。
■阿倫與（左起）李幸倪、陳潔儀和丁噹來個一王三后的鬼馬合照。
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  譚詠麟（阿倫）與10個歌手單位合作的全新國語大碟《欣賞》正式面世，他昨日與有份合作的陳潔儀、丁噹和李幸倪（Gin Lee）齊現身北京的新碟發佈會，張學友、陳奕迅（Eason）、五月天和正在休養的劉德華亦有拍片或錄音道賀，氣勢十足！

　　 阿倫透露新歌籌備兩年，單是製作費已耗資160萬，他笑言：「仲未計合作歌手連工作人員飛嚟飛去嘅酒店食宿，更加未計我自己嗰份，之後仲要去上海、台灣同星馬等地宣傳，所以大大話話使咗環球幾層樓嘅錢。」
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