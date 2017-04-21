﻿成龍帶熊貓公仔周遊列國

第21屆《全球華語榜中榜》昨晚在澳門舉行，紅地氈上雲集中港台三地紅星，成龍一身唐裝拿着一對熊貓公仔壓軸亮相，不停向粉絲揮手，又在粉絲帶來的成龍自傳上簽名。大會司儀問成龍對後輩有甚麼寄語？他說要堅持夢想別輕易放棄，努力堅持夢想定有一天能實現。



對於經常帶熊貓公仔現身，成龍指自己是熊貓大使，之前到英國宣傳時有粉絲送兩隻熊貓公仔給他，他於是帶着公仔周遊列國。其他亮相的嘉賓有容祖兒、李克勤及古巨基等。