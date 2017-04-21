﻿娜姐為事業疏忽感情家人

周秀娜和鄭欣宜昨日為新片《29+1》宣傳，大派400張電影門票，引來過百人排隊。周秀娜稱自己由20歲時開始為事業衝刺，一放假便感到奢侈，因而疏忽了很多人和事。問她是否疏忽了感情？她表示家人和感情也有，那現在會否放多些時間拍拖？周秀娜說：「男友不是想有便有，我想在這方面浪費時間也沒機會，因為暫時還未找到一個令我有感覺的人。」



還有約一個月便踏入30歲的欣宜希望踏入30歲後，便開始籌備一個長旅行，到更遠的地方擴闊視野。