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﻿打入《時代》百人榜 范冰冰揚威國際

2017-04-21 列印
■范冰冰獲設計師推薦成功上榜。
■瑪歌羅比入圍「藝術家」之列。
■愛瑪史東今年於影壇大放光芒。
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　　美國《時代》雜誌昨公佈本年度全球最具影響力的100位人物，內地女星范冰冰與今屆奧斯卡女配角Viola Davis、巴西球星尼馬等齊入圍「偶像」之列，揚威國際！

推薦冰冰的著名時裝設計師Diane von Furstenberg於《時代》撰文道：「當我見到范冰冰時，很難將視線從她身上移開，她不只是一位出色的演員，除創立個人製作公司，也成立基金幫助有心臟病的小朋友。」

　　另外，奧斯卡影后愛瑪史東、澳洲女星瑪歌羅比及英國歌手Ed Sheeran等，亦分別入圍「藝術家」之列，足見他們於歌、影方面於全球極具影響力。
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