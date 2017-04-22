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﻿陳細潔支持仁愛堂就職典禮 陳慧玲楊素梅榮任副主席

2017-04-22 列印
■Heidi（左）同Alice好開心可以擔任副主席為慈善出力。
■Heidi及Alice同仁愛堂主席李愛萍(左二)及總理沈運龍(右二)。
■鄧宣宏雁(左)同陳細潔現身支持仁愛堂就職典禮。
■Heidi希望未來日子能夠一家人齊出席慈善活動。
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        陳細潔（Abbie）以保良局董事局主席身份與總理鄧宣宏雁（Emily）等出席仁愛堂董事局交代就職典禮，Abbie坦言最近好忙，連返公司打理生意嘅時間都無，好彩有胞姊劉陳小寶幫手。問到係咪忙到無時間拍拖？佢即答:「唔去諗，無時間。」

        太陽國際主席鄭丁港太太楊素梅(Alice)榮任仁愛堂第五副主席，而太陽城集團主席周焯華太太陳慧玲（Heidi）榮任仁愛堂第七副主席，Heidi表示會繼續帶子女參與慈善活動教佢哋幫人：「可能o依家太幸福，我有帶女兒探訪窮困地方例如兒童院，但佢唔係太明白。」提到會否與老公一起參與慈善活動？Heidi笑言：「佢好忙，多工作。（現在多了溝通？）講番慈善啦！」再問會否以一家人名義做善事？，Heidi笑住答:「暫時以我個人名義多啲，如有其他活動好似派物資都想一家人一齊去試吓。」
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