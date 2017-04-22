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﻿CNBLUE亞洲巡唱8月襲港

2017-04-22 列印
■CNBLUE的亞洲巡唱將於6月在首爾揭幕。資料圖片
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　　韓國人氣樂隊CNBLUE將於6月展開亞洲巡迴演唱會，於6月3及4日在首爾奧林匹克公園舉行兩場演出，為今次亞巡揭開序幕；跟着便會到新加坡、耶加達、曼谷、台北等地開騷，而香港站則定於8月19及20日連開兩場。

　　另外，李敏鎬日前突然宣佈下月12日入伍，近日他受訪時表達將入伍的感受。他笑說︰「我以為自己會很酷地接受，但真的留下了很多遺憾；我不是在說入伍，而是20代（20-29歲）生活就這樣過去，感覺很遺憾。」李敏鎬亦被問到為何在事業高峰才選擇入伍，他表示如果太早入伍，便無法演《花樣男子》的具俊表了。
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