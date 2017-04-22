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﻿杏兒婚後增磅自嘲幸福肥

2017-04-22 列印
■杏兒嫌自己唔夠弗，不敢露腰。
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　　胡杏兒昨日以一身運動服裝出席運動品牌發佈會，擔任大使的她嫌自己不夠弗，所以不敢露腰亮相，又指婚後跟老公也有增磅，但算是「幸福肥」。她說：「我肥了五磅，（老公笑你肥？）我笑佢多啲，佢自己都知有肚腩。我同老公都鍾意煮嘢食，但會做更多運動保持身形。」提到她應要加把勁趕生B，杏兒笑言生仔也可以好弗，不少孕婦仍會做運動，所以她日後懷孕也會做運動，因為擔心身形會變回「肥田」。
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