﻿做完老襯等做老竇 新婚城城風騷認雙喜臨門

51歲的郭富城日前迎娶29歲嬌妻方媛（Moka），盛傳女方懷孕兩個月，兩人是奉子成婚。城城昨晚復工，風騷現身中環出席Louis Vuitton「時空‧錦‧囊」展覽，公開大讚老婆值100分，被問到是否雙喜臨門時，城城就口快快地說「梗係」，對於是否怕BB「小器」而未能宣佈喜訊，城城就說會在適當時候交代，但揚言希望上天給他這份禮物！本報記者



新婚的郭富城昨晚在中環出席LV展覽，同場還有劉嘉玲、文詠珊（Janice Man）、周麗淇、中田英壽等。婚後首度公開露面的城城風騷「起舞」任影，直言感到很開心，又自爆：「上年聖誕已訂婚，婚事交畀家人和團隊處理，唔係秘密，係順其自然，尊重家人意願而低調進行，係一貫作風。」



笑對寬姐「下次結婚」言論



對於盛傳城城雙喜臨門一事，城城口快快地說：「梗係，『囍』字係兩個喜合成。」當追問老婆方媛（Moka）是否懷孕？他續避答稱會努力，有好消息就跟大家講。追問是否未夠三個月而不可講，城城冧笑說：「係個好問題，畀啲時間我，適當時候會同大家講。婚宴見到阿媽好開心感動，我就更感動，下一步希望大家祝福，希望上天畀到呢份禮物我，阿媽話有生之年希望睇到抱孫。」他又希望補償老婆蜜月之旅，但忙開拍兩部電影，中間也會請三、四日假。



對於邱瓈寬未獲邀出席婚宴並公開貼文促城城「下次結婚記得請我」，城城指寬姐愛開玩笑，叫大家不需認真，寬姐已透過小美祝福他。嘉玲亦認為：「（寬姐）可能有嬲過，不過佢（寬姐）用笑話化解咗，我覺得唔係真嬲。」



嘉玲欣喜城城聽話娶妻



講到去年於金像獎頒獎禮上揶揄城城不夠專一及顧家，嘉玲笑說：「係啦，即刻聽話，即刻結婚。」又認為兩人組織家庭是一種緣份，城城之前拍拖多年也沒能開花結果，這次拍拖短短兩年就結婚，她說：「真係估唔到，佢（城城）係長跑選手嚟，可能家人有壓力吧。」對於外傳Moka懷有身孕，嘉玲稱不知道，若真的雙喜臨門會更好。另外，嘉玲前晚入馬場即贏錢，問到會如何善用這筆橫財？她大方表示：「全部捐出去。」又稱未有勾起做馬主的興趣，「養一隻馬有好大工程，拉下頭馬就冇問題。」