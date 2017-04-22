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﻿林嘉欣戥城城開心

2017-04-22 列印
■嘉欣不介意被女兒畫花手袋。
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　　林嘉欣昨晚以「法國五月」大使身份現身LV展覽，她認為以該展覽紀念法國藝術節25周年及香港回歸20周年很有意義，也打算帶同女兒再來欣賞。講到大女甚有藝術天份，若被女兒用手袋來畫畫，嘉欣不會責罵之餘，還笑言變成全世界獨一無二呢！對於與新婚的城城同場，嘉欣稱跟對方合作過幾次，覺得無論結婚或做爸爸都是開心事，但不會傳授育兒心得，因每個家庭自有其價值觀，照顧小孩要慢慢練出來。
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