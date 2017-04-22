林嘉欣戥城城開心
盧寵茂讚無私：如《鐵達尼號》救命浮板 捐肝天使阿甄 無白捱刀
「用我百分之零點五死亡率，去換鄧女士九成生存率，非常值得。」二十六歲的「捐肝天使」鄭凱甄，上周四捐出自己三分二活肝，拯救四十三歲急性肝衰竭病人鄧桂思。阿甄昨天透露捐肝的心路歷程，直言鄧桂思雖要再換肝，...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雞蛋樣本二噁英超標 台彰化三雞場遭封存
台灣當局抽查市面零售雞蛋樣本，驗出其中一批次樣本的致癌物質二噁英超標一倍，當局追查問題雞蛋源頭，發現問題蛋產自彰化縣三個養雞場，當局隨即禁止雞場販賣雞隻、雞蛋七天，指令零售商須將問題雞蛋全數下架封存。 衞生福利部食品藥物署副署長林金富昨表示，當局早前委託成功大學進行二噁英監測計劃，結果在一批市面零售雞蛋中，驗出每克中含五點二皮克二噁英，超過法例規定每克食物中不得含有超過二點五皮克二噁英標準逾一倍。 當局追查後，發現問題雞蛋由苗栗縣頭份市一批發商售予零售商，向批發商查問後，鎖定問題雞蛋產自彰化縣三個養雞場。行政院農業委員會隨即派員封存有關雞場內所有雞隻、雞蛋，規定七日...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
法大選投票前夕 巴黎再恐襲一死兩傷
法國明日舉行總統大選首輪投票前夕，首都巴黎再次發生恐怖襲擊，一名槍手周四晚上在香榭麗舍大道槍擊警員，造成一死兩傷，槍手被到場增援警員擊斃，極端組織伊斯蘭國其後承認責任。警方事後確認疑兇是一名暴力案件積...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
九龍塘賢文禮士1677萬入場
由華懋發展的九龍塘現樓豪宅賢文禮士，昨日（21日）公佈首批50伙價單，2房至4房單位，價單售價1,806.03萬至5,202.47萬元，價單呎價19,349至26,288元，折扣後1,677.39萬元...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
憂北韓核試 恒指難守二萬四
「股王」騰訊(700)連升兩日後，昨日破頂後走軟，倒跌約0.1%，牽動恒指尾市一度跌穿二萬四關口，收市報24042點，微跌15點。市場擔心北韓可能在下周二(25日)建軍節進行核試，令朝鮮半島局勢緊張。分析指，下周市況存有不少變數，恒指或未能守穩二萬四，最低或下試23400點。 恒指高開86點，最多曾升133點，高見24190點，重上10天線水平，其後升幅收窄，午後更倒跌，最多跌65點，低見23991點，收市報24042點，跌14點，大市成交611億元。國企指數報10050點，跌6點。總結全周，恒指累跌219點或0.9%；國指全周累跌154點或1.5%。 騰訊早段創...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
熱刺踩多腳
車路士原本劍指英超和足總盃雙冠，惟煞科前一個月黑氣纏身，包括陣中流感肆虐，加利卡希爾突然入院，門將泰拔高圖爾斯又離奇受傷，聯賽領先優勢已被熱刺縮減至四分。恰巧兩軍今晚足總盃四強在溫布萊狹路相逢，各賽事八連勝的熱刺勢趁火打劫，寧買當頭起捧客勝！ （LeSports HK App周日凌晨0:15直播） 上輪作客吞曼聯兩蛋前，藍獅驟變病獅，只因飽受流感侵襲，左翼衞馬高斯阿朗素臨時缺席，迪亞高哥斯達等戰將則帶病披甲大失水準。 有報道指，守將加利卡希爾周二操練後入院檢查及治療至周四出院，今仗或由表現不穩的小將葛特蘇馬代替。據悉早前拍攝NBA宣傳片拗柴的門將高圖爾斯，也未能趕及...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
時尚首爾 10 Soul Pop Up
韓國潮流打得火熱，本地時裝集團I.T新季在「首爾時裝周」就帶來了十個品牌，並舉行名為Seoul's 10 Soul Pop Up的展場，將韓國時尚新勢力展現。 全新時裝形態 品牌設計師Hyu...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
做完老襯等做老竇 新婚城城風騷認雙喜臨門
51歲的郭富城日前迎娶29歲嬌妻方媛（Moka），盛傳女方懷孕兩個月，兩人是奉子成婚。城城昨晚復工，風騷現身中環出席Louis Vuitton「時空‧錦‧囊」展覽，公開大讚老婆值100分，被問到是否雙...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴士的點評——十個茶煲七個蓋
以新世界為首的永升亞洲以七億元入股有線寬頻，解救了這家公司停播結業的危險。交易形式比較複雜，主要透過有線寬頻以三供五大比例供股進行，而永升透過包銷供股入主有線。 一般人看不到這些複雜交易背後的含意，甚至不知道永升將來會持有多少有線股份。由於原來的大股東九倉已經表明不會供股。其持有的股權由現時的百分之七十三點八攤薄至百分之二十四。永升的持股量則要看會有幾多小股東跟着供股，其持股數量會由百分之四十至百分之五十四。 外界對交易還有很多疑問，第一是究竟永升只做有線電視，還是也會做奇妙電視？由於永升入股上市公司有線寬頻，所以不只單參與有線業務，也可同時做免費的奇妙電視。估計永升最有興...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
閘中尋寶——龍城猛將再下一城
第二場四班一千米直路賽，苗廄「龍城猛將」的潛質早於上季已顯露。剛仗此駒在雷神胯下，末段開鞭見馬兒仍不太受落，勝來仍覺稚嫩。近期再試泥閘，早段輕鬆跟前，直路看似轉弱，惟成熟感明顯比早前好，翻步急密且有蠻勁，有進步可望再下一城。 沈廄的「自動波」季初跑頭兩仗接近，馬有質素，惟陣上重口難騎，本周二配小巫試閘見劣習未改。三匹初出馬中以何廄「樂多福」稍好，粗身馬開步頗闊，月初試谷閘見有前速跟前，末段收慢過終點不足據，走勢穩定且型格不差，成冷可敲。葉廄「奇異晨曦」季初曾停操一輪，近期連試兩課閘匆匆上陣，跑姿不差且有少許追勁，惟近期一課見末段有騎上力平平。方廄「自由旺」走規生硬，欠成熟感...
2017-04-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6