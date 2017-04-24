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﻿揭囡囡好動 思琦考慮母女檔搵真銀

2017-04-24 列印
■思琦為女兒報讀國際學校。
■童聲組合Idol Jr.昨正式出道。
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　　楊思琦昨攜5歲女兒Krystal現身撐童聲組合Idol Jr.出道活動，思琦透露女兒喜歡唱歌跳舞甚有表演欲，在家中亦無時停。她又表示Krystal之前想學功夫，但擔心女兒年紀太細容易受傷，現時學跳舞可將動作美化，待她長大點再決定。

　　講到Krystal將升讀小一，思琦透露早前為女兒忙於找學校，現已安排她入讀國際學校，雖然學費很貴，但每個父母都盡力照顧自己的小朋友。問及會否讓女兒做童星？思琦表示沒想過這個問題，要看是否適合，之前也有人斟洽母女檔，遲一點有合適工作都會考慮，又認為安排女兒參與活動，多與其他人接觸才不會怯場。
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