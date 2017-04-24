﻿Aka障礙跑唔錫身

女子組合Super Girls（SG）成員Aka和Cheronna前日聯同吳雲甫等於錦田參加六公里障礙跑，全程雖逐一完成20項障礙物，包括泥漿、火圈、石牆、鐵絲網等，若挑戰任何一項障礙物失敗就要做結合了深蹲、伏地挺身及跳躍一連串動作的無氧運動的Burpees。



兩女邊玩邊弄得一身泥，Aka更玩到露出纖腰，她事後表示：「真係要好有體力先可以完成到，每完成一項即代表下一項更艱辛，同埋團隊精神好緊要，真係要互相幫助。」Cheronna則笑言：「好在有三個男性朋友一齊玩，好多時間都靠佢哋，似係佢哋幫我哋多啲。」