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﻿兒子做形象指導 李嘉欣自爆鍾意睇跑馬

2017-04-24 列印
■李嘉欣笑言每次打扮出門都會問兒子意見。
■吳奇隆將於周五來港出席派對活動。
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　　大美人李嘉欣將於4月30日以大使身份，出席沙田馬場《愛彼女皇盃》盛事，嘉欣笑言賽馬是先生的家族聯誼活動，自己亦受丈夫影響愛上觀賞賽馬，每次愛駒落場比賽，她都會緊張得腎上腺素爆升；談到兒子Jayden開始長大，除會為她當形象指導外，最近兩母子更一起學習乒乓球，「因之前撞傷尾龍骨，很多運動都要暫停，打乒乓球比較溫和，也可訓練手、腳和腰的協調，希望跟Jayden有多些話題溝通！」大會同時邀請吳奇隆來港出席舉行的派對活動，說到早前隨團到訪愛彼表發源地汝拉山谷的布拉蘇絲參觀，期間遇上大風雪，令整個旅程更深刻，吳奇隆坦言一向非常重視時間分配，婚後跟太太各有各忙的他得知品牌推出限量版上鍊腕錶，即笑言要買來送給太太。
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