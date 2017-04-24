﻿兒子做形象指導 李嘉欣自爆鍾意睇跑馬

大美人李嘉欣將於4月30日以大使身份，出席沙田馬場《愛彼女皇盃》盛事，嘉欣笑言賽馬是先生的家族聯誼活動，自己亦受丈夫影響愛上觀賞賽馬，每次愛駒落場比賽，她都會緊張得腎上腺素爆升；談到兒子Jayden開始長大，除會為她當形象指導外，最近兩母子更一起學習乒乓球，「因之前撞傷尾龍骨，很多運動都要暫停，打乒乓球比較溫和，也可訓練手、腳和腰的協調，希望跟Jayden有多些話題溝通！」大會同時邀請吳奇隆來港出席舉行的派對活動，說到早前隨團到訪愛彼表發源地汝拉山谷的布拉蘇絲參觀，期間遇上大風雪，令整個旅程更深刻，吳奇隆坦言一向非常重視時間分配，婚後跟太太各有各忙的他得知品牌推出限量版上鍊腕錶，即笑言要買來送給太太。