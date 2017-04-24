﻿梁烈唯厭惡賭博

梁烈唯出席親子家庭日活動分享賭博的禍害，唯唯表示以前爸爸周末要看賽馬，令他沒機會看卡通，故他自小不喜歡賭博，希望這特質能遺傳給女兒。唯唯從記者口中得知吳若希女兒已出世，即笑言要祝她們母女肥肥白白，健健康康。至於好友阿Bob追仔成功，唯唯笑稱一早已知。



同場的歐倩怡透露爸爸喜歡賽馬，而媽媽愛打麻將，知道十賭九輸，賭博是追逐刺激心態。有傳她想再追個小孩，倩怡說一直沒有這個想法，生第2胎時她對安仔說順產、開刀都體驗過不想再生，有1仔1女是個「好」字，現終可抽時間做自己的工作。