﻿被揭「出軌」後潛水 白百何現身北京頒獎

內地影后白百何月初被揭背老公陳羽凡「出軌」，在泰國與內地男模張愛朋親暱鴛鴦戲水，哄動一時，事後爆出原來白、陳早已離婚，雖然「出軌」惡名變成不成立，但有白陳親熱相片連環瘋傳，致形象插水的白百何「潛水」十多日避風頭，前晚終在北京現身一頒獎禮擔任頒獎嘉賓。



白百何前晚在《第八屆中國電影導演協會年度盛典》中，負責頒發影后獎予《我不是潘金蓮》女主角范冰冰，白百何在台上看來表情木訥，表現不自然。



冰冰憑《我》片再奪影后，她的男友李晨就貼文祝賀道「這個可愛的獎杯和你很搭……收穫這麼大的肯定，還不準備請客？火鍋火鍋……我要次（吃）火鍋」！



圖：網上圖片