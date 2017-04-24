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﻿黎瑞恩響應器官捐贈

2017-04-24 列印
■黎瑞恩鼎力支持活動，並與自己的小朋友談過有關話題。
■劉丹稱未收到新抱又有喜的消息。
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　　黎瑞恩、蔡立兒、麥家瑜和劉丹等，昨日均有出席支持器官捐贈的活動。小恩子透露，約在93年已簽下器官捐贈同意書，當時她的媽咪就認為「大吉利是」表示反對，「過咗十年八年，媽咪都覺得無嘢，況且人都死咗，不如幫吓人。我都有同小朋友傾過，死後軀體用作學術解剖，幫到人才有意義。」小恩子亦稱，雖現未準備「平安紙」，但保險等所有受益人都寫了自己小朋友的名字。

　　另外，對於新抱楊冪被指又有喜，劉丹就指她早前現身母嬰院只是為新戲取材，坦言未收到將再做爺爺的喜訊。
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