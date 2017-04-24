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﻿王卓淇盼買樓孝敬父母

2017-04-24 列印
■王卓淇前晚盛裝赴會。
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　　王卓淇前晚出席一晚宴時，談到在無線劇《全職沒女》中被追求的浪漫場面，她笑言十五、六歲曾被男同學使出浪漫招數追求。

　　生於富裕家庭的卓淇直言備受保護，自己沒有理財和數字概念，出糧所得會交媽媽，並會向媽媽索零用錢，亦不清楚自己有多少錢呢！卓淇坦言未統計過家族在海外有多少物業，但她很想在港置業送贈父母，但有感自己的事業剛起步，還有一段距離才能達到這個心願。
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