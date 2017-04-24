﻿前年心臟搭橋手術後復出幕前 「綠葉王」曾守明廣州登台暈倒猝逝

多年來擅演警察角色的「綠葉王」、資深演員曾守明前年完成心臟搭橋手術，雖一度因體重急跌30磅而暴瘦，惟近年漸漸回復精神再度活躍幕前；可惜昨日凌晨於廣州登台猝逝，經80分鐘搶救無效，享年58歲。



有「綠葉王」之稱的資深演員曾守明，昨晨跟藝員好友鄭家生在廣州一間酒吧登台期間突暈倒，送院後返魂乏術，終年58歲。據網上流出曾守明當日登台短片可見，曾守明演繹梁朝偉的國語歌《你是如此難以忘記》，唱了一小節後突然暈倒，隨即被送入後台。酒吧附近醫院的醫護人員趕至，為曾守明做心外壓及急救，惜經80分鐘搶救無效，未送院已返魂乏術。



曾太受訪時表示，丈夫前日早上11點外出，出門前說了「我上去啦！」而她昨日凌晨知道丈夫出事時即漏夜趕車到廣州，惟見到丈夫時他已蓋上白布，身體冰凍及面青青。談到曾守明遺願時，曾太稱丈夫一直想拍戲，亦想有代表作，她周二會到廣州處理文件後，將連同丈夫遺體一併返港，至於喪禮舉行地點則再決定。



無線對他離世深表惋惜，會盡力協助其家人辦理後事；不少藝人亦紛留言悼念，其中張兆輝稱上次為劇集《全職沒女》宣傳時，見對方肥了一點，精神好好，他慨歎：「要警惕自己珍惜家人，好好享受。」無線高層曾勵珍昨出席活動時，坦言很不開心，問到曾守明是否工作太忙才出事？珍姐認為不可能，因對方病瘉後只做一些輕鬆的工作。另外，對於馬海倫稱聯絡不上岳華，珍姐代對方澄清冇事，正在休養中，希望各方不要太多揣測。



本報記者 圖：網上及資料圖片