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﻿獲邀演荷里活電影 圓夢入警隊做輔警

2017-04-24 列印
■曾守明（左）昨日凌晨與鄭家生在廣州登台。
■曾守明獻唱時突暈倒猝逝。
■曾守明於《國產凌凌漆》客串「湖南仔」一角。
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　　「綠葉王」曾守明自小喜愛槍械及汽車，加入警隊更是他的志願，惟小時候遭父母反對，至97年才圓夢，成為香港輔助警察隊警員，其後更獲晉升。

　　曾守明畢業於87年無線第13期藝員訓練班，同班同學有鄭伊健、謝天華、吳婉芳等，他入行多年除接拍多部電視劇外，亦獲邀演出不少電影，當中更包括荷里活電影《世紀戰疫》及《Sunny and The Elephant》，不過論到最深入民心必定是在周星馳主演的《國產凌凌漆》中客串「湖南仔」一角。
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