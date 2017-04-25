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﻿爆華仔一出院即開工 吳鎮宇歎新劇無女伴好慘

2017-04-25 列印
■問飾演律師的張孝全（右二）覺得自己吳鎮宇（中）邊個靚仔啲？在旁的吳鎮宇幫口：「咁樣叫人點答你。」張孝全幾番思量後，指住吳鎮宇示意較為靚仔。
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　　昨日，由劉德華監製、黃國強執導以亞洲金融市場為題材的迷你劇《香港華爾街》舉行開鏡儀式，吳鎮宇、張孝全、譚耀文及張可頤等均有出席。鎮宇仲爆之前喺公司見到華仔，當時華仔仲未公佈已出院，他說：「佢真係無病人樣，返公司都係記招樣，好整理，但我無打擾佢，一嚟佢起唔到身歡迎我哋，我哋又要行到好入先可以同佢傾偈，難得佢返一日工，要處理好多事，無謂打擾佢。」

　　而飾演打救本地金融體系學者嘅吳鎮宇表示，跟張孝全有好多對手戲，但無女伴好慘。他透露今季劇有五集，每集50分鐘，完成該劇拍攝後，他緊接到馬來西亞再度跟張孝全合作拍新片，更笑謂可以吃榴槤。
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