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﻿想睇《一念無明》 秋生讚華仔係超人

2017-04-25 列印
■秋生又指好多公關公司都好唔掂，會將小事化大。
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　　前晚，任評審的黃秋生出席「第四十一屆香港國際電影節頒獎禮之夜」，秋生表示兩日內要睇8部戲非常辛苦，好彩幾位評審嘅決定好一致，無太大分歧。

　　秋生指想睇《一念無明》，但暫時無諗過睇《拆彈專家》，因為唔太喜歡商業片，佢又讚已可用柺杖行路嘅華仔係鐵打超人。再講到其新戲《失眠》和《拆彈》差不多時間上映，秋生稱無諗過打對台問題，亦覺得無所謂，因屬唔同類型電影，笑言最擔心應該係邱禮濤，因兩套電影都由他執導。
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