﻿李聖經南柱赫「姊弟戀」斷正

26歲李聖經與23歲南柱赫傳因合作《舉重妖精金福珠》而撻着，但二人始終不肯承認戀情。昨日就被雜誌踢爆一齊到教堂而令戀情曝光。據知這段「姊弟戀」開始了四個月，之前在網上亦有拍拖的蛛絲螞跡。例如李聖經在首爾睇英國樂隊Coldplay演唱會時，上載一張男子跳起的照片，雖然只有下半身，但就有眼利的網友發現該男子的衣着跟南柱赫一樣，所以推斷二人結伴睇騷。昨日曝光的照片可見，二人戴上情侶漁夫帽及口罩，非常低調，李聖經之後坐上南柱赫的座駕離開。到晚上，二人經理人公司承認他們正在交往中。