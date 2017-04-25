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﻿譽恩珍雲戀情無疾而終

2017-04-25 列印
■珍雲與譽恩被指分手，結束四年情。
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  前韓國女團Wonder Girls隊長、27歲的譽恩，去年9月被爆與當時同屬JYP的男團2AM前成員、25歲的鄭珍雲暗交三年，雙方隨即認愛，又希望外界支持。去年珍雲來港出席除夕活動時，譽恩亦有陪他來港寓工作於拍拖。

  原本以為二人感情穩定，但昨日有韓媒報道，指他們已經分手，回復普通朋友關係；原因是各自忙碌，感情自然疏遠而分手，不過雙方所屬的事務所就未有確認消息，指對他們的私生活不便置評。

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