﻿馬路拍音樂會海報 梁漢文慶幸冇捱鬧

梁漢文（梁炳）定於8月18、19日在九展舉行音樂會《梁漢文／我的另一半音樂會》，除邀來林海峰（Jan）構思海報設計，更找來小師妹湯嘉文客串做「另一半」。



拍攝當日，梁炳與嘉文需要在中環鬧市的馬路上不停行來行去來回數十次，吸引不少途人駐足觀望，令梁炳大感擔心，他說：「睇住個綠燈好快已經眨眨下就變紅燈，但係我又唔行得，要企喺度畀攝影師影，影嗰陣好驚畀人鬧我阻街，又驚阻車行，俾車撞，好彩都冇俾人鬧！」



梁炳又透露，這次音樂會將大量挑選一些過去於卡拉OK Hit爆一時，卻未有上過流行榜的歌由，加上首次於九展開騷，可與歌迷拉近距離及一起重溫那些好歌。