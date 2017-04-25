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﻿51歲羅霖沖繩性感鬥27歲夏菜

2017-04-25 列印
■羅霖（右）跟夏菜盛裝出席電影節。
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   現年51歲的「美魔女」羅霖、27歲日本性感女星夏菜參演電影《愛‧革命》，入圍第九屆沖繩國際電影節，兩人日前均以透視裝亮相電影節紅地氈，羅霖坦言特別悉心打扮登場，「呢排好興講仙氣，我最後揀咗有仙氣感覺嘅晚裝裙。」

　　羅霖續表示這次在電影節宣傳時，勾起與導演梁德森、夏菜及品川祐合作點滴，「喺戲入面做女殺手係新嘗試，亦做到預期效果。」她又透露，因忙於拍無線劇《深宮計》差點未能成行，「劇集拍到如火如荼，多謝監製小青姐同埋劇組放幾日假畀我。」
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