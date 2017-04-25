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﻿產後極速收身 Baby回歸《奔跑吧》

2017-04-25 列印
■李晨在網上晒出Baby與一眾主持的合照。 網上圖片
■Baby穿上黑色軍裝現身機場，身形已回復纖瘦。網上圖片
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　　Angelababy（楊穎）1月為黃曉明誕下「小海綿」後，近日已開始陸續復工，前日有網民目睹她現身上海機場，起程前赴大連，據知她此行是重新投入《奔跑吧》拍攝工作。

  身穿紅黑拼色西裝的Baby看起來精神奕奕，不但身材已回復纖瘦，臉上更笑容滿面；當遇到機場工作人員索取簽名，Baby也有求必應。據知，Baby是到大連錄影綜藝節目《奔跑吧》，重新歸隊的消息傳出後，令節目粉絲相當興奮。而昨日錄影時，Baby以神秘嘉賓身份現身，令一眾拍檔驚喜連連，而事後李晨在網上晒出Baby與一眾主持的合照，更齊齊大擺V字手勢，十分團結。
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