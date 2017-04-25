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﻿有排唔返

2017-04-25 列印
■拍完劇，年尾林峯會舉行巡迴演唱會。
■改編自《西遊記》的網劇《大潑猴》，林峯飾演平凡青年，意外穿越時空成為孫悟空。
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　　林峯強攻內地後，接job無停手，年頭剃頭拍咗部《獨步天下》，o依家又在橫店拍《大潑猴》，擔正演孫悟空，同吳克羣鬥戲。之後仲會有綜藝節目、巡迴演唱會等。
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