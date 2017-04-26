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﻿Heidi乘古董飛機遊澳門

2017-04-26 列印
■Heidi輕裝上陣，步上古董飛機。
■鄧梓峰近距離目睹百年靈DC-3，感覺興奮！
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  太陽城集團主席周焯華太太兼香港仁愛堂第三十七屆董事局副主席陳慧玲（Heidi）前日與鄧梓峰等應邀出席「百年靈 DC-3 環球之旅－澳門站」活動，眾人除了參觀有77年歷史的道格拉斯DC-3雙引擎螺旋槳飛機外，更成為座上客，乘坐這架古董飛機在澳門上空飛行，實在難得。一身粉紅套裝、熱褲現身的Heidi面對古董飛機，感覺新鮮，更不停拍照留念。

  一向熱愛駕駛飛機並擁有小型飛機駕駛執照的鄧梓峰，前日擔任記者會的司儀，並有機會成為DC-3的座上客，心情十分興奮。
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