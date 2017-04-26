﻿低調復工遭捕獲 葵司認與松本潤有聯絡

33歲日本組合嵐成員松本潤與《花樣男子》女主角井上真央拍拖11年，更傳出計劃結婚。但去年底，松本潤被爆背女友偷食26歲AV女優葵司長達4年後，又傳搭上另一已息影的AV女神上原亞衣，令30歲的井上真央嬲爆，更一度傳出退隱，其後井上真央接受訪問時否認退出消息。



除了偷食男松本潤成眾矢之的，被網民狂轟外，葵司亦被圍插，連月前的簽名會都要取消，一度潛水暫避風頭。事隔多月，最近終於低調復工。上周五，葵司為所屬的女團惠比壽麝香葡萄的首張專輯宣傳，被雜誌《週刊文春》記者在街頭捕獲，被問到與松本潤暗交4年的報道刊登後，松本潤有沒有再跟她聯絡？葵司就直認：「係。」至於談話內容，葵司只透露：「都是關心我的內容。」