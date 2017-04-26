 Advertisement
  • 2017年4月26日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 娛樂

﻿哥連費夫《皇家特工2》翻生

2017-04-26 列印
■哥連費夫在《皇家特工2》的預告片中出現。 網上圖片
Previous Next

  由哥連費夫及Taron Egerton主演的《皇家特工：金圈子》將在9月上映，昨日預告片出籠，在上集《皇家特工：間諜密令》疑被森姆積遜射爆頭而死的哥連費夫在今集離奇「翻生」，但就變了獨眼龍，對住塊鏡剃鬚，他的出現令戰友Taron及Mark Strong嚇到O嘴。

  雖然預告片只得分幾鐘，但已透露了英國特務組織Kingsman的機地被炸毀，更有多場驚險飛車及爆破場面；另外，美國特工Channing Tatum亦以牛仔打扮亮相。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd