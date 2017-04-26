﻿張名雅紮肚餵人奶極速修身 單文柔認與陳展鵬約會

落選港姐單文柔與陳展鵬，上月被影到在山頂開餐兼談心傳出緋聞，男方已否認，女主角單文柔昨日出席《Big Big小明星2017》記者會，首度開腔回應緋聞，她直言與展鵬仲有約食飯，還好欣賞對方有承擔，但否認同居，表示目前專注工作。而上月誕下B仔的張名雅，fit爆現身，她透露全靠古法紮肚及餵人奶，極速修身。



現年27歲、上屆落選港姐單文柔昨現身記者會，即被追問與陳展鵬的緋聞。她透露繼山頂後，之前對方由北京返港都有相約食飯，強調大家是認識中的朋友。提到被影到攬腰看傢俬，問她是否同居？她否認同居及攬腰，不過朋友出街就算搭膊頭也不出奇。她除了欣賞展鵬的演技外，亦欣賞對方在事發後有承擔。



另外，張名雅產後極速修身，兒子(蔡浚鏗)剛滿月，她的體形已回復未生B之前，她透露全靠古法紮肚及餵人奶，加上矯形內衣有修身功效。







