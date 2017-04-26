 Advertisement
  • 2017年4月26日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 娛樂

﻿張名雅紮肚餵人奶極速修身 單文柔認與陳展鵬約會

2017-04-26 列印
■單文柔覺得與陳展鵬的發展機會好難答，現以工作行先。
■陳展鵬早前與胡定欣（左）的緋聞似層層，原來真命女友係單文柔。
■張名雅兒子剛滿月，她暫未有計劃再生。資料圖片
■麥明詩（右三）透露早前在新劇《誇世代》着泳衣拍落水戲。
Previous Next

　　落選港姐單文柔與陳展鵬，上月被影到在山頂開餐兼談心傳出緋聞，男方已否認，女主角單文柔昨日出席《Big Big小明星2017》記者會，首度開腔回應緋聞，她直言與展鵬仲有約食飯，還好欣賞對方有承擔，但否認同居，表示目前專注工作。而上月誕下B仔的張名雅，fit爆現身，她透露全靠古法紮肚及餵人奶，極速修身。

　　現年27歲、上屆落選港姐單文柔昨現身記者會，即被追問與陳展鵬的緋聞。她透露繼山頂後，之前對方由北京返港都有相約食飯，強調大家是認識中的朋友。提到被影到攬腰看傢俬，問她是否同居？她否認同居及攬腰，不過朋友出街就算搭膊頭也不出奇。她除了欣賞展鵬的演技外，亦欣賞對方在事發後有承擔。

　　另外，張名雅產後極速修身，兒子(蔡浚鏗)剛滿月，她的體形已回復未生B之前，她透露全靠古法紮肚及餵人奶，加上矯形內衣有修身功效。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd