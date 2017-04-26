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﻿馬明孖心穎BB出埠拍劇

2017-04-26 列印
■鄧佩儀以魔王女兒造型現身跟馬國明拍網劇。
■蔡思貝表示揸車雖然麻煩，但無考慮請司機。
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  前晚馬國明和鄧佩儀等於西環碼頭拍攝網劇《降魔的番外篇-首部曲》外景。正忙於拍新劇《宮心計2深宮計》的馬國明，當晚現身客串一幕打鬥戲。問他夠時間休息？馬明笑說：「都OK，手停口停，我客串拍少少。」

  此外，新劇《深宮計》下月出發到橫店拍攝，跟馬明傳緋聞的黃心穎亦會一同出發。問他可會抓緊機會，馬明表示同心穎BB的劇線完全不同，他笑說：「都未有新進展，有新進展會話畀大家知。」

  此外，蔡思貝、王君馨及曹永廉等為熱播劇《心理追兇Mind Hunder》大結局造勢。日前蔡思貝的座駕被發現前後車牌號碼不符，她解釋是車行老闆好心，見車牌撞花幫她更換，她亦無留意，多得記者提醒。她又謂之前有人說她與車無緣，架車會帶給她好多麻煩，果然好準。
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