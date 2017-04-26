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﻿何哲圖指吳若希B女似媽咪

2017-04-26 列印
■何哲圖（左）和Ben Sir齊現身記者會。
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  星夢娛樂老闆何哲圖昨出席《Ben Sir開show》記者會時透露，他早前探望初為人母的吳若希（Jinny），他覺得B女靚樣似媽咪，Jinny可休息到9至10月，她湊女辛苦但好開心，他最開心是見到她由「細路女」變成很有母愛。何哲圖又指B女（小圖）已取中文名，有待Jinny公佈。
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