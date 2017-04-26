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﻿小齊北京驚喜現身撐《春嬌》

2017-04-26 列印
■任賢齊(左二)現身，令眾人喜出望外！
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  電影《春嬌救志明》男女主角余文樂、楊千嬅及導演彭浩翔近日四出宣傳，昨日他們更遠赴北京出席宣傳活動。練得一身肌肉的余文樂，即場示範健身球，惹來場內女Fans狂尖叫。千嬅即場拿着針筒及聽筒等道具與余文樂打情罵悄，兩人笑到失控。余文樂又從後抱着千嬅，大晒恩愛。席間，任賢齊驚喜現身撐場，余文樂戲中的契媽蔣夢婕亦到場支持，場面熱鬧。
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