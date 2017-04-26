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﻿27歲陳嘉寶守貞 11月嫁初戀男友

2017-04-26 列印
■陳嘉寶將下嫁初戀男友Epaphras。網上圖片
■陳嘉寶昨春風滿面出席活動。
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　　現年27歲的陳嘉寶（Anjaylia）昨於社交網宣佈與拍拖四年的初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，她昨晚出席一護膚品牌時罕有微晒事業線，惟因怕遺失求婚戒指而沒戴上。準新娘透露定於11月25日在教堂舉行婚禮，另擇日子擺酒，問到求婚細節時，她尊重男友保持神秘，只肯透露男友瞞她約雙方父母在場，令她驚喜多過感動，笑言當時愕然到不懂哭。

　　陳嘉寶續表示好姊妹陳凱琳和陳瀅早已知悉婚訊，為好友守秘密。問到是否雙喜臨門？她即斷言沒這可能性，又坦言一直堅守教條拒婚前性行為，承認為工作方便曾到男友家借宿，但有問准媽媽，又已認定男友是一家人，彼此信任。
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