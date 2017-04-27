﻿駕百萬名車出賽 小方緊張致包尾

方力申、王菀之、阮小儀及歐鎧淳昨日出席「舊城中環」啟動禮。曾在中環居住了多年的菀之表示有很多作品都是出自這區的古董店、咖啡店、橫街等地方，因經常逛街攞靈感。



小方剛自珠海參加大型賽車回港，在14名參賽者中得第12位，自言不是包尾，但有兩位兩位車手未能完成賽事！小方續說，今次是相隔兩年再度賽車，且駕駛的是過百萬名車，十分緊張，坦言母親也擔心。小方又笑言流年運程指他明年易有撞車意外，由於自己一定要駕車代步，笑言考慮在賽車場上先應驗，相比在路上相撞會更「安全」！



另外，擔任活動司儀的楊洛婷懷有4個多月身孕，肚凸凸的她仍穿3吋斗零高跟鞋，她解釋只是工作時穿一個小時，隨即會換鞋。