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﻿范冰冰任康城評審有壓力

2017-04-27 列印
  中國女星范冰冰日前入選《時代》雜誌、「偶像」界別百大影響力名人，昨日她在紐約現身晚宴，一身紅衣上陣的她相當搶鏡，同場還有「死侍」賴恩雷諾士、金像女配角維奧拉戴維絲、「小丑女」瑪歌羅比等。

  另外，今屆康城影展亦在昨日公佈評審名單，經常踏上影展紅地氈的范冰冰都有份，大會早前已公佈了西班牙導演艾慕杜華任主競賽單元評審團主席，其餘評審包括德國導演Maren Ade、美國演員韋史密夫、謝茜嘉卓婷等。

  范冰冰接受內地傳媒訪問時表示︰「感謝康城電影節的認可，這裏是電影藝術的最高殿堂，一個康城就是一個濃縮的電影藝術世界，能夠成為康城第70屆的評審之一，深感榮幸，也很有壓力。」
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