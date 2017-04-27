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﻿《鬼怪》點播收益破《太陽》紀錄

2017-04-27 列印
   大熱韓劇《鬼怪》的兩名男主角孔劉及李棟旭，將於下星期分別來港舉行見面會，令《鬼怪》的旋風停不了。該劇雖然已播完一段時間，但昨日韓國公佈的視頻點播（VOD）數字顯示，《鬼怪》單集VOD收益達9億韓圜（約620萬港元），整套劇的VOD營業額更多達140億韓圜（約9,600萬港元），比起《太陽的後裔》賺更多。

  而因該劇爆紅的孔劉，在拍完《鬼怪》後，竟多達近300個廣告商邀他拍廣告，不過，由於太多的關係，孔劉也要揀選過才拍攝，其廣告身價更升至約930萬。
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